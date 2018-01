Vijfling geboren in Averlo

Meestal maart

Zo'n vijfling is op zichzelf overigens niet zo bijzonder als het in eerste instantie lijkt. Elk jaar wordt er wel ergens een vijfling geboren. Meestal wel iets later, trouwens. In maart 2015 kondigde de lente zich in Diepenveen aan bij de familie Schokker in de vroegere kloosterboerderij Tjoeneklooster. Ook in Mariënheem werd een paar jaar geleden een vijfling geboren. Maar goed, nu dus in de buurtschap Averlo. Nieuw leven, lente; heerlijk. Het zou voor de lammetjes lekker zijn als het ook snel wat langer licht wordt, dan kunnen ze naar buiten. Donderjagen.