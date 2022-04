Vijftig Deventenaren krijgen unieke kans muurschilderingen verborgen kerk van dichtbij te zien

Een groot deel van de muren is bedekt met een laag grijs-witte verf die waarschijnlijk in de jaren 60 is aangebracht. Daaronder zijn kleurrijke eeuwenoude muurschilderingen te vinden. Dat ontdekte restauratieschilder Hannie de Keijzer bij toeval toen ze een weekendje in Deventer was. Het bleek aanleiding om uit te zoeken hoe groot de schilderwerken zijn én of het mogelijk is om ze bloot te leggen.