Vijftig jaar homostrijd aan de IJssel: van potenrammerij tot roze golf in Deventer

In museum de Waag in Deventer staat vooral kunst, maar vanaf 14 november is er een bijzonder uitstapje: een verhalenexpositie over een halve eeuw homostrijd aan de IJssel. Deventer had 50 jaar geleden het eerste regionale COC. ,,Dat was een startpunt van een belangrijke beweging voor heel Oost-Nederland.”

Het zijn wervende affiches. Getekend in bijna fluorescerende kleuren. ‘Deze dinsdag: praatsessie huwelijk én homofilie’. ‘Kom 30 januari: Forumavond over Potenrammerij’. Na een steekpartij op homo’s in Deventer. Of: ‘13 september: lesbische porno!’

Gayscene

Posters als deze hingen zo’n halve eeuw terug op muren in Deventer en omgeving. Jongeren die voelden dat zij niet-hetero waren, zagen ze hangen. Ze dachten: durf ik te gaan? Ja, steeds meer mannen en vrouwen durfden samen te komen. Ze kwamen uit de kast, legden hun geheim op tafel en slechtten een taboe. En zo ontstond er een gayscene aan de IJssel. Want vanuit COC Deventer ontstonden weer nieuwe COC-afdelingen in de regio.

Eelco Versteeg, medewerker bij Museum de Waag: ,,Deventer is sociaal en anarchistisch. Een voorloper soms, ook hierin. Voor het eerst waren er bijeenkomsten waar homo’s openlijk bijeenkwamen in de regio. Een belangrijke maatschappelijke beweging voor Oost-Nederland. Dermate belangrijk dat het een toonstelling verdient.”

Hilda Dun was ooit COC-voorzitter, ze hoort wat de tentoonstelling straks allemaal laat zien. ,,Als je de leuzen op posters hoort, zie je de verworvenheden van onze homostrijd. Maar je ziet ook wat niet geheel veranderd is.’’ Homo’s mogen trouwen sinds 2001 en lesbische porno is in een muisklik gevonden. ,,Maar mishandeling van mensen enkel omdat ze homo zijn, dat zie je nog.’’

Luistertour

Naast foto’s, posters, schilderijen en relikwieën krijgt de expositie een podcastachtige luistertour. Versteeg: ,,Verschillende mensen uit Oost-Nederland vertellen, in korte geluidsfragmenten, over wat COC Deventer voor hen betekent én hoe hun coming-out ermee samenhing.’’

Een van de verhalen is van Dun. ,,Ik kwam in 1980 voor mijn studie fysiotherapie vanuit Oude Pekela naar Deventer. Ik ontdekte hier dat ik echt lesbisch was. Ik voelde mij alleen. Bij COC vond ik mijn plek. Ik zie mijzelf nog naar mijn eerste bijeenkomst gaan. Gespannen. Twee andere lesbische meiden ontfermden zich over mij. Hé, er zijn best veel mensen zoals ik, dacht ik ineens.’’

De hoogste drempel in haar coming-out bestond uit haar ouders. ,,Nadat ik verteld had dat ik op vrouwen viel, liet mijn moeder een briefje achter: ‘Jij mag er zijn, zoals je bent’. Ik bewaar het, voor altijd. Het is symboliek voor mij, dat ik en mijn geaardheid prima zijn. Het vergeelde papiertje hangt straks in de Waag bij mijn verhaal.’’

COC-café

Jarenlang had het COC Deventer ook een café, bezocht door homo’s en lesbiennes uit het oosten. Het scheelde niet veel of dat café was de nekslag geweest voor de organisatie. Dan zou deze expositie er waarschijnlijk niet zijn geweest. Dun leidde als voorzitter COC Deventer uiteindelijk door de roerige periode heen.

,,In Amsterdam kwamen rond tweeduizend commerciële gayclubs. Een trend. Een grote groep COC-leden wilde zo’n type club ook wel in Deventer.’’ Er ontstonden twee problemen. ,,Het personeel bestond uit vrijwilligers die er niet in getraind waren om met drugsgebruikende bezoekers om te gaan. Dergelijke mensen kregen we nu soms tóch binnen.’’ Daarbij werden de lesbische bijeenkomsten geschrapt. Reden: commercieel niet interessant. ,,Het hele COC-bestuur trad af vanwege onenigheid hierover.’’

Dun wilde niet dat ‘haar’ COC zou verdwijnen. Ze startte met anderen een nieuw bestuur en werd de eerste vrouwelijke voorzitter van COC Deventer. ,,Het café keerde terug naar de oorspronkelijke formule en we hebben het nog lang volgehouden.’’ Andere COC-cafés in Nederland waren rond 2010 al dood en begraven. De nieuwste generatie uit de LHBTIQ+-gemeenschap kreeg apps als Tinder en Grindr voor kennismaking. ,,Maar helaas moesten wij zo’n tien jaar terug ook realistisch zijn en stoppen.’’

Tentoonstelling

Wie het mist heeft geluk. Het café herleeft gedurende de tentoonstelling even, schetst Versteeg: ,,In het COC-café werden taboes geslecht en maatschappelijke behoeftes van de gayscene besproken. De kelder van de Waag gaan we tijdens de expo openstellen voor het COC-publiek. Een ontmoetingsplek om diezelfde gesprekken te voeren.’’

De entree van de Waag zal in regenboogkleuren zijn, vanaf 14 november. ,,We willen ook overleggen met de gemeente. Om te kijken of de Wilhelminabrug aan het begin van de tentoonstelling in de regenboogkleuren belicht kan worden. Dat is al eens eerder gedaan. Prachtig. En als er een moment is om dat nog eens te doen...”

Landelijke COC: ‘Deventer met Arnhem oudste in de regio’ Jan-Willem de Bruin, coördinator landelijke COC: ,,De landelijke tak werd in de jaren 40 opgericht in Amsterdam. De oprichters waren actief in de theaterwereld en reisden dus naar andere steden.’’ Zoals Deventer. ,,Zo interesseerden zij anderen om in hun stad regionale ontmoetingen te organiseren voor mensen met homoseksuele gevoelens.’’ Deventer is oud voor een COC, vertelt De Bruin. ,,Deventer moet de oudste in Oost-Nederland zijn, op Arnhem na. Die is net ouder. COC Deventer is al vijftig jaar een belangrijke maatschappelijke organisatie voor heel de streek. Het is een tentoonstelling op een perfecte locatie. Het bekende COC-café in Deventer zat vroeger natuurlijk schuin tegenover de Waag.’’