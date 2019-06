Vijftigste zwemvierdaagse wordt gevierd van Apeldoorn tot Zwolle en Deventer tot Emmeloord

De zwemvierdaagse bestaat vijftig jaar en dat gaat ook in deze regio niet ongemerkt voorbij. Van Apeldoorn tot Zwolle en Deventer tot Emmeloord wordt de jubileumeditie van deze vierdaagse gevierd. Op zwemvierdaagse.nl dook overigens een filmpje op van de eerste zwemvierdaagse in Deventer.

De zwemvierdaagse kan met ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) worden georganiseerd door zwembaden en zwemverenigingen, met als doel om mensen (vooral kinderen) te stimuleren om te zwemmen. Deelnemers worden meestal beloond met medailles als zij vier dagen lang een bepaalde afstand hebben afgelegd.

Meestal vindt de zwemvierdaagse (of zwem4daagse) plaats in de laatste week van juni. Het staat organisatoren echter vrij om te bepalen wanneer zij de vierdaagse willen organiseren. De Stentor zet er vier voor u op een rij.

Openluchtbad Zwolle

Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni kan er worden gezwommen in Openluchtbad Zwolle, waar dit jaar een extra feestelijk tintje wordt gegeven aan de vierdaagse vanwege het vijftigjarig bestaan. Zo is er op maandag een demo van duikvereniging De Tuimelaar, op dinsdag een optreden van Shantykoor De Iselanders, op woensdag van Trekzakclub Goed Folk en op donderdag en vrijdag van DJ Henri Geerlings.

Het Openluchtbad bestaat sinds 1933, is sinds 1994 rijksmonument en wordt geëxploiteerd door de ‘Vereniging Openluchtbad Zwolle’ die zo’n zesduizend leden telt. Ook niet-leden zijn welkom om deel te nemen aan de zwemvierdaagse. Leden van het Openluchtbad, Swol1894 en ZV44 betalen vier euro, niet-leden zeven euro. Aanmelden kan via de site.

Volledig scherm Baantjes trekken in Openluchtbad Zwolle, het kan tijdens de zwemvierdaagse vanaf 24 juni. © Frans Paalman

Boschbad Apeldoorn

Van 1 tot en met 5 juli vindt de zwemvierdaagse in Boschbad Apeldoorn plaats. De organisatie daar meldt dat er in de jubileumeditie extra aandacht is voor schoolkinderen. Bij meer dan tien deelnemende leerlingen van een school, hoeft er slechts vier euro per persoon te worden betaald voor deelname. De zwemmers zullen worden begeleid door doedelzakmuziek van City of Apeldoorn Pipes and Drums.

De voorverkoop vindt plaats in Aquacentrum Malkander, Zwembad De Sprenkelaar en het Boschbad zelf.

Borgelerbad Deventer

Het Borgelerbad in Deventer organiseert een zwemvierdaagse van 8 tot en met 11 juli. De eerste editie van deze vierdaagse werd overigens georganiseerd door oud-waterpoloër Ruud van Feggelen. In een filmpje op zwem4daagse.nl wordt daaraan gerefereerd. Van Feggelen liet parachutisten in het water landen en organiseerde allerlei feestelijke activiteiten rond de vierdaagse waardoor de zwemvierdaagse van Deventer landelijke bekendheid genoot. Van Feggelen overleed in 2002 op 88-jarige leeftijd.

Sjors Lommerts, één van zijn opvolgers als organisator: ,,Traditiegetrouw sluiten we het zwemfestijn feestelijk af op de donderdagavond. Vanwege ons jubileum pakken we dit jaar groots uit. We hebben heel wat moois voor de deelnemers in petto.’’

Wellerwaard Emmeloord

Emmeloord had vorig jaar de primeur van een zwemvierdaagse in open water, georganiseerd door reddingsbrigade Noptunus, Duikvereniging De Zeewolf, zwem- en waterpolovereniging ZIGNEA en zwembad Bosbad. Dit jaar volgt de tweede editie ervan in de Wellerwaard. Van maandag 19 tot donderdag 22 augustus kunnen zwemvaardige deelnemers (minimaal een B-diploma) meedoen. Meer informatie is te vinden via deze site.

Omdat zwemmen in open water anders is, moeten deelnemers in bezit zijn van zwemdiploma B. Ook mogen ze niet jonger zijn dan 8 jaar oud. Deelnemers tot 12 jaar moeten worden begeleid door een volwassene.