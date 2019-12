Vince en Taha (8) ruimen rommel op ‘voor de natuur’

Het is geen schoolopdracht en ze kunnen er ook geen geld mee verdienen. Ze zijn ook niet op zoek naar vuurwerk, daar hebben ze een hekel aan. Vince van Eldik en Taha Ibiş, allebei 8 jaar, zijn op ‘derde kerstdag’ gewoon de rommel in hun wijk Steenbrugge aan het opruimen. ,,Voor de natuur.”

Met plastic zakken en rubberen handschoenen aan werken ze minitieus de braakliggende veldjes tussen de nieuwbouwhuizen af. Ze vullen de zakken met vuurwerkresten, plastic, blik, sinaasappelschillen en glasscherven. Kortom: met alles waar een gemiddeld braakliggend veldje vol mee ligt.

Het veld langs de Johan Roebersstraat hebben ze deze vrijdagmiddag al bijna schoongemaakt. ,,Nee, we vervelen ons niet”, zegt Taha. ,,We spelen vaak samen en toen hadden we het idee om de veldjes schoon te maken. Er ligt echt veel troep hoor.”

Dan stik je

Vince doet het vooral om de natuur te steunen, want daar past rommel niet bij. ,,Als ik op school een kindje iets weg zie gooien, dan ga ik naar hem toe en zeg dat hij dat beter niet kan doen. Daardoor groeien er gewoon minder bomen en zonder bomen stik je.”

Vince en Taha zitten samen in groep 5 van de Borgloschool, maar ze zouden wel wat meer lessen over de natuur willen hebben van hun juffen Kim en Anne. ,,Dat krijgen we nu alleen op woensdag.” Vince zit in de leerlingenraad en heeft inspiratie gekregen door al het schoonmaakwerk in zijn eigen wijk. ,,Ik ga na de vakantie vragen of ik op school zo'n grijpertje kan krijgen, dan ga ik in elke pauze het schoolplein schoonmaken.”