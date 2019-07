Virtual reality in het Deventer ziekenhuis: met de bril op door Drenthe fietsen

Baken aan Deventer horizon mag sneuvelen

7:01 Pogingen van Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) om de bekende Coberco-schoorsteen te redden van de slopershamer zijn voorlopig op niets uitgelopen. De pijp is voor veel Deventenaren een herkenbaar onderdeel van de skyline van de stad en behoort tot de vijf laatste in zijn soort in het land.