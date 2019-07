Virtual reality in het ziekenhuis: met de bril op door Drenthe fietsen

Een fietstochtje door Drenthe. Dick Nagtegaal uit Wesepe maakt er sinds kort regelmatig een. Of de regen nou met bakken uit de hemel komt zetten of niet, hij klimt op de fiets, geniet van de natuur en maakt z'n kilometers. Onderwijl zit hij te dialyseren. Want dat fietstochtje, dat maakt hij in én vanuit het Deventer Ziekenhuis. Op een zogenoemde dialysefiets en met een virtual reality bril. Hij vindt het heerlijk, zegt hij. ,,Ik heb het gevoel alsof ik ergens anders ben.”