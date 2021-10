Vis moet zwemmen, dus bedachten restaurant The Lemon Tree en brouwer Davo samen een biertje: Ginius

Subsidie voor bescher­ming tegen wolf pas als-ie zich vestigt in Overijssel: ‘Je weet niet waar de wolf nu zit’

19:25 Er komt voorlopig geen provinciale subsidie voor schapenhouders om beveiligingsmaatregelen te treffen tegen de wolf. Dat laat Gert Harm ten Bolscher, gedeputeerde van de provincie Overijssel, weten nadat Statenfracties van de VVD en SGP vragen stelden over de wolf. De afgelopen tijd werd het dier veelal gesignaleerd in de buurt van Heino en sloeg de wolf hoogstwaarschijnlijk meerdere keren toe. ,,Zolang het niet om gevestigde wolven gaat, is het niet zinvol’’, zegt hij.