Vlaamse familie Deventer op bezoek in Deventer: ‘Ze geloven hier niet dat we Deventer heten’

,,Aangenaam, Willy Deventer”, zegt Willy Deventer. ,,En ik heet ook Deventer”, zegt dochter Loes. ,,Loes Deventer.” Met acht personen die Deventer heten, overnacht de familie in hotel In het huis van Deventer. Loes: ,,Toen we voor de trip een hotel uitzochten, dachten we meteen: daar gaan we slapen. De familie Deventer in het huis van Deventer.”

Het weekendje Deventer van de familie Deventer leidde in de stad al tot gefronste wenkbrauwen onder Deventenaren. Een reservering bij een restaurant in de binnenstad bleek lastig voor het horecateam. Loes: ,,Ze konden maar niet geloven dat we Deventer heten, dachten dat we hen in de maling namen. Het scheelde niet veel of we moesten onze identiteitspapieren laten zien, dat het echt onze naam is.”