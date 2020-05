Vlam in pan, ruiten ingegooid en angst op Colmschate na doodbijten hondje; cameratoezicht herstelt rust

Coronadruk­te: voor eerst dreigde afsluiting delen Deventer binnenstad

18:01 Het scheelde zaterdagmiddag weinig of het was tot een afsluiting gekomen van een aantal delen van de Deventer binnenstad. ,,We houden het sinds de coronacrisis elke keer nauwlettend in de gaten, maar zo druk hebben we het eerder niet gezien’’, zegt burgemeester Ron König.