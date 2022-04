Vlammende brommobiel in Deventer zet andere auto's in brand

Beloften GA Eagles kloppen FC Den Bosch en azen na promotie opnieuw op titel

Go Ahead Eagles Onder 21 heeft een voorschot genomen op nog een seizoen in de tweede divisie. De ploeg van trainer Jouad Boufarra was te sterk voor medepromovendus FC Den Bosch (1-0) en meldde zich aan kop naast De Graafschap.

16 april