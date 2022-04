Vlammende brommobiel in Deventer zet andere auto’s in brand

overzicht zondag deventer/zutphen Djordi van der Hoop opnieuw de sterkste in broeder­twist, Basteom en Lettele scoren er op los tegen hekkenslui­ters

In een waar spektakelstuk ging Warnsveldse Boys nipt onderuit tegen Robur et Velocitas. Basteom bleek daarnaast met 0-11 te sterk voor Arnhemia, terwijl koploper Holten punten verspeelde tegen Broekland. Benieuwd naar de andere uitslagen op tweede paasdag? Je vindt deze en de verslagen in onderstaand overzicht.

18 april