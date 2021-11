Vlamvattende kerstversiering oorzaak van brand in De Scheg, sportcomplex in Deventer kan gewoon open blijven

Zelfs wie kerk wil beginnen in Deventer wordt eerst grondig doorge­licht in jacht op criminali­teit

Wie in Deventer een bouwvergunning aanvraagt voor een zonnestudio, tattooshop, kerk of zonnepark, krijgt te maken met een integriteitscheck, ook wel bekend als een Bibob-toets. Door deze op veel meer soorten activiteiten toe te passen, hoopt de gemeente ondermijnende criminaliteit de kop in te drukken.

