Vleermuizen hangen miljoen euro kostende glamping op Bussloo in de weg

Vetkamp­praat! Eerste podcast over Go Ahead Eagles: ‘Bijzonder dat zoiets er nog niet was’

8 mei De timing is perfect: net nu de spannendste weken van de competitie in de eerste divisie zich aandienen, komen twee journalisten en een videomaker uit Deventer met een podcast over Go Ahead Eagles. Gisteren verscheen de eerste aflevering online, met hoofdrollen voor een supporter van het volk, oud-speler Martin Koopman met een bloedmooie vrouw, burgemeester Ron König en voormalig vedette Istvan Bakx. ,,Zoiets was er nog niet, dat verbaasde me al”, zegt mede-maker Roy Heethaar.