Vleugje nostalgie in voormalig snackbar Hartsuiker in Holten

Özcan Akyol moest veel oefenen voor nieuw knip-programma: ‘Ik had het onderschat’

19:04 BN’ers knippen, trimmen én ondertussen een goed gesprek voeren. Özcan Akyol start over twee weken met zijn nieuwe programma bij BNNVara. In ‘De geknipte gast’ krijgt hij onder anderen Loretta Schrijver, Cornald Maas, Jan Slagter en Ronald de Boer in zijn stoel. De gasten komen langs bij Eus voorafgaand aan een belangrijk evenement. Hij praat dan met hen over hun werk en privéleven.