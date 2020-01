Vliegende bom naast snelweg bij Deventer zit vol explosieve lading

De V1 die eind vorig jaar is gevonden langs de A1 bij Deventer ligt nog met de complete springlading in het weiland. Dat blijkt uit onderzoek. De kans is groot dat de A1 tijdens de ruiming afgesloten wordt.

Dat meldt Saskia van der Velden, woordvoerster van de gemeente Deventer. De V1 ligt op Deventer grondgebied. De planning is dat de V1 op zondag 8 maart verwijderd wordt.

Hoe de V1 wordt verwijderd, wat het precies betekent voor het verkeer op de snelweg en bewoners van een aantal boerderijen in de omgeving is nog niet duidelijk. De komende maand volgt nader onderzoek en worden antwoorden op die vragen duidelijk. ,,De V1 ligt zeer dicht bij de snelweg, de kans is daarom groot dat de A1 tijdens de ruiming enige tijd afgesloten is’’, aldus Van der Velden.

De V1 ligt op ongeveer anderhalf tot twee meter onder de grond. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de V1 de afgelopen weken onderzocht. Laag voor laag is de grond onderzocht. De raket zelf is grotendeels verwoest. De springlading is nog in goede staat, zo blijkt uit dat onderzoek.

Volledig scherm De plek langs de snelweg waar de V1 inmiddels weer afgedekt onder de grond ligt. © Marcel van Saltbommel

De V1 werd aangetroffen tijdens werkzaamheden voor de verbreding van de A1. De locatie is inmiddels weer afgedekt met zand. Zolang de V1 ongestoord onder de grond ligt, is er geen risico voor de omgeving. Op de plek van V1 is een zware container geplaatst, zodat niemand erbij kan. Het gebied is met hekken afgezet en er hangt een beveiligingscamera.

Hoge waterpeil

Vanaf 17 februari gaat de EOD vervolgonderzoek doen. Door het hoge grondwaterpeil kon de EOD bij het recente onderzoek de ontstekers nog niet goed zien. Als de EOD weer aan het werk gaat, wordt het gebied bemaald zodat een droge werkplek ontstaat.

De vraag welke ontstekers in de V1 zitten, is belangrijk voor het plan van aanpak om de V1 te verwijderen. Mogelijk kunnen de ontstekers veilig worden verwijderd, waarna de V1 vervolgens kan worden afgevoerd. Als dat niet mogelijk blijft is een ander scenario dat de V1 onder een grote berg zand tot ontploffing gebracht wordt, laat de gemeente Deventer weten.

Een V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat vaak is ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Volledig scherm Detailfoto van de V1. © Marcel van Saltbommel

De V1 ligt op Deventer grondgebied, maar bewoning in de directe omgeving is op grondgebied van buurgemeente Voorst. Deventer en Voorst trekken met onder meer de EOD samen op.

Informatiebijeenkomsten