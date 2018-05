Vliegerprotest langs IJssel tegen dreigende uitzetting Afghanen

video Yasmin (16) is ruim jaar in Nederland en wint dichters­prijs

10:01 Ze is een jaar en drie maanden in Deventer. Yasmin Mohamed (16) zegt het duidelijk articulerend en soms zoeken haar ogen hulp bij haar mentor van het Stormink. Samen gingen ze naar Antwerpen om een prijs op te halen. Want Yasmin schreef het beste gedicht bij de Schrijfprijs Nt2 in de Alfa-categorie.