Vliegtuigjes boven Zutphen en Deventer, maar is de reclameboodschap nou vóór of tégen vaccinatie?

Olympische Winterspelen Carlijn Achtereek­te in Peking: ‘Geen favoriet nee, maar ik ben bij deze wedstrij­den altijd op mijn best’

Ze is nog steeds regerend olympisch kampioen op de 3000 meter. Carlijn Achtereekte (32) gaat zaterdagmorgen die titel verdedigen, maar wordt niet gerekend tot de favorieten. Over de bizarre omstandigheden in Peking, voorbereiden in de luwte, alles er uithalen en vooral genieten.

4 februari