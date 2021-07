Vlogboer Geertjan uit Oxe deelt zijn leven op de boerderij: ‘Ik doe niet alles goed, maar wel met overtuiging’

VIDEOEen filmpje van een pasgeboren kalfje, een foto vanaf de trekker tijdens het maaien of een vlogje over het behandelen van een zieke koe. Maar ook steunbetuigingen voor boerenprotesten of een gepeperde mening over landbouwbeleid. Geertjan Kloosterboer (41) uit Oxe deelt het allemaal met zijn 4000 volgers op Twitter. Dat doet hij niet alleen omdat hij het leuk vindt. ,,Ik vind het heel belangrijk om te laten zien wat we allemaal doen als boer. Vanuit de positiviteit.’’

Geertjan Kloosterboer deinst niet terug voor de discussie in en over de sector waar hij zo aan verknocht is. En als hij niet hoefde te maaien, had hij afgelopen woensdag zeker bij het provinciehuis in Zwolle gestaan. ,,Het veiligstellen van de wintervoorraad ging even voor.’’

Als hij woensdag was gaan protesteren, had niemand Kloosterboer briesend en schreeuwend aangetroffen op de barricaden. Hij houdt van een rustige en onderbouwde discussie. ,,Op televisie zie je al snel een boer die een boude uitspraak doet. En dan wordt het beeld gewekt dat dat de mening is van alle boeren. Geloof me: de meeste boeren denken echt heel genuanceerd over de problematiek in de sector. We willen vooral duidelijkheid voor de toekomst.’’

Klaar met bepaalde reacties

Omdat Kloosterboer niet alleen zijn mening wil uiten tijdens een protest, is hij een aantal jaren heel actief op social media. ,,Ik laat graag aan iedereen zien wat ik doe en waarom ik dat zo doe. Dat leg ik uit in vlogjes op Twitter. Daar heb ik wel lol in. Al ben ik soms ook wel klaar met bepaalde reacties. Er is altijd een groep die niets met de boer heeft en die verschijnen dan ook op je tijdlijn. Een discussie is niet erg, maar met sommige mensen lukt dat zelfs niet.’’