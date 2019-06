Vluchteling moet huis uit in Deventer na vuurtjes stoken op gasfornuis

Woningstichting Rentree in Deventer mag een vluchteling uit Eritrea morgen (dinsdag) haar huis uitzetten. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding dat namens haar is aangespannen. De vrouw zou op haar gasfornuis in een appartement aan de Bagijnenstraat in Deventer vuurtjes stoken en daarmee een groot gevaar vormen voor zichzelf en haar omgeving, stelt Rentree.

Op het nippertje probeerde haar advocaat Wim Vahl te voorkomen dat de Deventerse in de daklozen- of crisisopvang terechtkomt, juist nu het net van hulpverlening strakker is aangespannen. Ze woont sinds 2017 in een zogenaamde maisonnette in de binnenstad en is, volgens haar raadsman een ‘extreem kwetsbare en getraumatiseerde vrouw, die de Nederlandse taal nauwelijks machtig is.’ Waarschijnlijk daardoor heeft ze de brief gemist, waarin ze werd gedagvaard door de verhuurder.

De rechter heeft toen in een zogenaamd verstekvonnis geoordeeld dat de woningstichting haar op 4 juni eruit mag zetten. Dat doemscenario probeerde de op het laatst ingeschakelde advocaat nu terug te draaien, maar vergeefs.

Vuurtje stookte

De huurster werd sinds haar komst in Deventer begeleid door een verpleegkundige van de GGZ-instelling Dimence, die zo eens in de week bij haar kwam. Die inzet heeft de huidige problemen niet kunnen voorkomen. Eind vorig jaar zijn haar kinderen uit huis geplaatst, en waarschijnlijk is ze daardoor dieper in de put geraakt. Begin dit jaar zijn er meldingen geweest van de wijkagent, dat ze een vuurtje stookte op haar gasfornuis. Ze kon niet tegen het geluid van de CV-installatie, had de stekker er daarom uitgetrokken, maar kreeg het koud.

Hulpverlening

Inmiddels heeft de hulpverlening meer grip op de vrouw, stelt haar advocaat. Een maatschappelijk werker van de stichting WijZ Welzijn uit Zwolle is pas zeer onlangs ingeschakeld in een project om samen met Dimence de vrouw meer ondersteuning te bieden op alle leefgebieden. Daarnaast zouden er mensen uit ‘de kerk’ en kennissen zijn die de vrouw een handje helpen.

‘Ernstige structurele overlast’

Rentree stelt er tegenover dat het gevaar voor de omgeving groot is in woningen die dicht op elkaar staan, met een supermarkt en een school in de nabijheid. Behalve het brandgevaar noemt ze de ‘ernstige structurele overlast’ die de huurster zou veroorzaken en verwaarlozing van de woning.

Mediation