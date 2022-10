Vluchtelingen op asielboot in Deventer zitten te springen om badslippers

Kleding

Naast slippers is ook winterkleding nodig voor alle 174 aanwezigen. Alle spullen mogen op de boot afgegeven worden. ,,Mensen zijn gevlucht alleen met de kleren die ze aan hadden.” De vluchtelingen komen niet uit een specifiek land. ,,In principe uit diverse landen waar oorlog heerst. Het is geen vaste groep, maar velen komen uit Syrië.”

De Veiligheidsregio’s hebben de opdracht om per regio asielzoekers op te vangen. ‘De gemeenten binnen onze Veiligheidsregio IJsselland hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden. Opvang op een cruiseschip was het snelst te realiseren. Het is in veel gemeenten niet mogelijk dat een schip met zo’n lengte aanmeert. Dat kan bij ons in Deventer wel. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren’, aldus de gemeente op de eigen site.