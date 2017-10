Vluchtelingenvilla Twello volgend jaar bewoonbaar

De veelbesproken vluchtelingenvilla in Twello wordt vanaf december verbouwd. Er komen vier appartementen in. Daarmee is het pand straks geheel op bewoning ingericht, terwijl wonen er formeel niet mag. De villa lijkt daarmee straks nog onverkoopbaarder dan-ie al was.

In de villa aan de Oude Rijksstraatweg in Twello kunnen vanaf eind volgend jaar zestien vluchtelingen wonen. Na de renovatie van het door brand verwoeste pand, worden in de monumentale villa appartementen gerealiseerd. Het gaat om een vijfpersoonsappartement, twee vierpersoons-en een appartement voor drie personen. Die zijn bedoeld voor gezinnen of meerdere alleenstaanden.

Veel kritiek

De gemeente kocht het pand vorig jaar met als doel om er (alleenstaande) vluchtelingen in te huisvesten. Over de wijze waarop de gemeente dat deed, was veel kritiek. Want nadat de gemeente door de oud-eigenaren was gevraagd om mee te denken hoe het pand kon worden verkocht, liet Voorst het pand in het geheim voor zichzelf aankopen. In januari van dit jaar ging de veelbesproken villa in vlammen op; de brand bleek aangestoken.

Hoewel de villa geen woonbestemming heeft en wonen er dus formeel niet mag, kan de gemeente er toch vluchtelingen laten wonen. Gemeenten mogen tijdelijk, maximaal tien jaar, afwijken van de regels om zo de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlagen.

Onverkoopbaar

Met vier appartementen, met alle eigen keukens en badkamers, is de bedrijfsfunctie na de verbouwing compleet verdwenen. Terwijl de villa volgens het bestemmingsplan een bedrijfspand is met een (bedrijfsgebonden) woonruimte. En dat blijft het. Dus als over tien jaar de termijn afloopt waarin de gemeente van de regels mag afwijken, zit Voorst mogelijk met een onverkoopbaar pand in haar maag.

Bedrijfsmakelaar Ivo Dijkerman zou in ieder geval niet weten wat je er over tien jaar nog mee kan. ,,Tot de verkoop vorig jaar, stond het pand al negen jaar te koop. Het was een redelijk kansloze missie, en dat blijft het’’, zegt Dijkerman, die als makelaar zelf betrokken was bij de verkoop. ,,Wij hadden het geluk dat de gemeente het kocht, want ik zou niet weten wat je ermee kan doen binnen de bestaande bestemming.’’

Verbouwing