Voetbaldag voor goede doel bij DSC Diepenveen

Video Wat is er eerder, de tank of de auto?

29 september Drie tankstations. Zevenendertig auto's die op waterstof rijden. Totaal in Nederland. Dat is bijzonder weinig. Dus rijden op waterstof is het klassieke kip en het ei verhaal. Wat is er eerder: het tankstation, of de auto. Om het makkelijk te houden begint Deventer met de auto. Deze vrijdag rijden zes waterstofauto's om 14 uur weg. In een etmaal willen ze zoveel mogelijk kilometers in zoveel mogelijk landen maken.