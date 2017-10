Voetballer zamelt 10.000 euro in met Golfdag Bussloo voor Van der Sar-foundation

Intens tevreden blikt Sivan Kornmann terug op de eerste activiteit van zijn stichting SIA (Siv in Actie). De voetballer van Eldenia zamelde vrijdag met een golfdag in Bussloo een kleine 10.000 euro in voor de Edwin van der Sar Foundation. De foundation van de oud-international ondersteunt jongeren met niet-aangeboren hersenletsel.

Het goede doel was door Kornmann niet zomaar gekozen. De Eldenaar kampt zelf ook met hersenletsel, nadat een virus verwoestend toesloeg via meerdere TIA’s en een herseninfarct.

Na een lange revalidatie van 2,5 jaar is Kornmann op de weg terug. De Van der Sar Foundation hielp hem in het laatste deel van zijn revalidatie. Als dank besloot de Eldenaar een stichting op te richten om geld in te zamelen voor lotgenoten. De golfdag in Bussloo met een toernooi, clinic en afsluitende feestavond met een presentatie van de bekende neuropsycholoog Erik Scherder was het eerste event van de stichting. De organisatie van de dag was een pittige klus.

,,We hebben er veel tijd ingestoken. Nadat de stichting een half jaar geleden is opgericht zijn we gestart met de voorbereiding. De laatste maand zijn we heel druk geweest.”

Over het verloop van de dag was Kornmann, ondanks het bij vlagen mindere weer, zeer te spreken. ,,Een topdag. We hadden 75 gasten voor de golfdag en op de feestavond 120. Volgens mij heeft iedereen een prima dag gehad.”