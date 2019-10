Voetbalmeiden Colmschate en Tubantia Hengelo met elkaar op de vuist: wedstrijd afgelast

Het Vlier in Deventer waarschuwt leerlingen: houd de buurt schoon of riskeer boete van 140 euro

Leerlingen van Het Vlier in Deventer zijn gewaarschuwd. Zij kunnen een fikse boete krijgen als ze nodeloos rondhangen in een bushokje of een peuk op de grond gooien. Volgens directeur Arno Jansen is het geen loos dreigement. ,,Dit schooljaar zijn al vijf boetes van 140 euro uitgedeeld. Dat is heel wat uren vakken vullen."