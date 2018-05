Voetbalniveau in Gorssel Epse keldert

Voetballers in Gorssel en Epse kunnen alleen nog op recreatief niveau terecht in hun dorpen. Na het klappen van de samenwerking tussen VV Gorssel en SV Epse gaan beide voetbalverenigingen verder zonder eerste team.

Ruim vierduizend inwoners, maar geen eerste elftal op de been kunnen brengen. Het voetbalniveau in Gorssel zakt ver weg na de breuk tussen VV Gorssel en SV Epse. Beide voetbalverenigingen gaan alleen nog door in de reserveklassen. Zowel VV Gorssel als SV Epse zal daardoor voortaan acteren zonder eerste elftal en slechts nog met enkele elftallen in de recreatieve klassen opdraven.

,,Gevolg van het stopzetten van de samenwerking is dat we geen representatief eerste team meer op de been kunnen brengen'', draait VV Gorssel-voorzitter Job Dietrich er niet omheen. Rouwig is Dietrich niet over de breuk van zijn vereniging met SV Epse.

Niet succesvol

Voetballers in de seniorenelftallen van beide verenigingen voetbalden de afgelopen drie seizoenen onder de gezamenlijke vlag van Epse Gorssel Combinatie (EGC). Het afgelopen weekeinde gaven beide verenigingen aan dat verdere samenwerking geen zin meer had en was stopgezet. ,,De samenwerking is niet succesvol gebleken'', concludeert Dietrich. ,,Drie jaar geleden begonnen we de samenwerking met het idee om het voetbalniveau omhoog te halen. We bungelen dit jaar onderin de vijfde klasse. Het heeft dus niet uitgepakt zoals we zouden willen.''

Speeldagen

Daarnaast verschilden beide verenigingen in inzicht over de speeldagen. Hoewel SV Epse-voorzitter Jurjen Maas ontkent dat dit de reden was van de breuk, bevestigt de preses dat hier een knelpunt zat. ,,Bij Epse willen we gewoon op zondag blijven voetballen.''