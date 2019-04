Voetbalvereniging IJsselstreek: 'Gemeente Deventer moet kosten rechtszaak over Hollandse avonden betalen'

Die bestuurszaak is het vervolg op de zaak rond de zogenaamde ‘Hollandse avonden’ die bij de Deventer voetbalvereniging werden gehouden. De gemeente Deventer zag in die avonden valse concurrentie voor de horeca in de stad. Voor de avonden werd entreegeld geheven. De gemeente legde in augustus 2017 een dwangsom op van 10.000 euro. De voetbalvereniging ging in beroep tegen deze beslissing, maar verloor bij de rechtbank.