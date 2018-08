Voetganger gewond bij ongeval op fietspad Brinkgreverweg in Deventer

Politie vol vragen na opmerkelij­ke autobrand op klaarlich­te dag in Deventer

15:37 Wat bezielt iemand om op klaarlichte dag een Mercedes met een nieuwwaarde van een ton in brand te steken in een Deventer volkswijk? Dat is een van de vragen in het politie-onderzoek naar de opmerkelijke autobrand in de Driebergenbuurt van gisteren.