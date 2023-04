Vogelschieten, optredens en feestmuziek bij Veldrock in Colmschate

indebuurt.nl Deventerse Sjoukje en Britse Ray vieren gouden huwelijk in stadhuis: 'We leerden elkaar kennen op de Paaskermis'

Precies vijftig jaar geleden trouwde de Deventerse Sjoukje van den Burg met de Britse Ramon Smith in het stadhuis van Deventer. Ze wonen al hun hele huwelijk in Engeland, maar waren afgelopen weekend terug in Deventer om het bijzondere jubileum te vieren.