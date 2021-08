Volle bak in uitvak Kuip: Go Ahead Eagles krijgt steun van 800 fans tegen Feyenoord

Dit is de mythe van Berend Hamer: Twellonaar die voor de ogen van zijn familie het eerste parachute-slachtof­fer in ons land werd

15 augustus Voor de ogen van zijn verloofde en familie springt Berend Hamer uit Twello zijn dood tegemoet, als zijn valscherm niet goed opent. Het is augustus 1921 en Hamer wordt het eerste dodelijke slachtoffer ooit van een parachutesprong in ons land. Een dodensprong, niet ver van de plek waar later het epicentrum van het parachutespringen is: Teuge. Een reconstructie van die fatale dag, honderd jaar geleden.