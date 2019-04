Voor de weekeinderolkoffertjes komen eerst de dagjeswandelaars voor stadswandeling Deventer

Elk heel uur vertrekt een nieuwe enthousiaste groep vanaf de ANWB-winkel in de binnenstad. Ook volgende zaterdag zijn alle groepen volgeboekt. Het is een ongekend succes en een initiatief van de ANWB-winkel. ,,We hebben op verschillende plekken in het land heel actieve winkels", zegt landelijk woordvoerder Markus van Tol. ,,Ook in Utrecht wordt veel gedaan bijvoorbeeld. We hebben ook natuurwandelingen. En de stadswandeling in Deventer. Dat waarderen onze leden. Meestal zijn dit soort evenementen gratis.”

Druk op de binnenstad

De stad in en beleven: de druk op de binnenstad wordt steeds groter. Zo veel als de groepen die dit weekeinde door de straatjes en steegjes struinen zijn er niet elke dag, maar het is wel een gegeven om over na te denken. Is het Deventer Centrum voor inwoners of toeristen, is dan ook de insteek van het congres dat de bibliotheek op 12 april houdt. Deskundigen, betrokkenen en publiek gaan met elkaar in debat over uitgaansmogelijkheden voor jongeren, festivallisering en toeristen in de Deventer binnenstad. Het debat start om 16.30 uur in de bibliotheek aan de Stromarkt.

Moeten er nog meer festivals komen en meer terrassen? Is er genoeg te doen voor jongeren? Wil Deventer Amsterdam achterna met een invasie van rolkoffertjes? En van wie is het centrum eigenlijk? Van toeristen, bewoners of de culturele elite? Aan de hand van stellingen wordt hierover gedebatteerd.