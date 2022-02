Voor derde keer in 4 maanden wordt op deze kruising in Deventer een vrouw van haar (snor)fiets gereden

Zorgen in Tweede Kamer over vervuiling Ak­zo-ter­rein in Deventer: ‘Troep opruimen zonder belasting­geld’

Het nieuwe ontwikkelplan voor het voormalige terrein van chemiebedrijf Nouryon (vroeger Akzo Nobel) in Deventer heeft Den Haag bereikt. Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) wil opheldering over de vervuilde bodem in het industriegebied. ,,Burgers mogen niet opdraaien voor verontreiniging die niet hun schuld is’’, zegt het Tweede Kamerlid.

28 januari