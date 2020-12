Voor duizenden euro’s bloemen voor niks gekocht. ‘Foutje’ gemeente Harderwijk wordt cadeautje voor zorgpersoneel

Jonge moeder Cherrelle (31) uit Deventer overleed week na speciaal afscheids­feest: ‘Ze was echt een levensge­nie­ter’

17 december Feesten, klaarstaan voor anderen en samenzijn. Cherrelle Ramkhelawan uit Deventer genoot jarenlang van het leven. Totdat ze in augustus 2018 te horen kreeg dat haar baarmoederhalskanker ongeneeslijk was. Een jaar geleden was er dankzij een crowdfunding een groot feest speciaal voor haar. Nu kijken we met haar moeder en een goede vriendin terug op haar leven en die hectische dagen in het bijzonder. Hun ‘feestbeest’ Cherrelle is er niet meer.