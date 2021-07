Voor kerst meer duidelijkheid over nieuw poppodium Deventer Burgerweeshuis

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Deventer voor de negende dag op rij in het rood, 300 besmettin­gen in 48 uur in Apeldoorn

18 juli Er zijn 852 positieve tests bijgekomen in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland afgelopen etmaal. Dat zijn er weliswaar minder dan 24 uur eerder - toen waren het er 1133 - maar reden tot grote vreugde is er niet. In deze regio kleuren zeven gemeenten rood op de coronakaart.