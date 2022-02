Voor paal staan in Deventer Vijfhoek? ‘Vooral in het donker is het uitkijken’

Onvrede over miljoenen euro's kostende opknap­beurt Oranjekwar­tier in Deventer: ‘Ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben’

Ruim 25 miljoen euro steken de gemeente Deventer en woningbouwverenigingen in een grondige opknapbeurt van het Oranjekwartier. Goed nieuws voor de bewoners, zou je zeggen. Maar een deel denkt daar anders over. Nog altijd is voor sommigen niet duidelijk hoe de Deventer buurt eruit komt te zien. ,,Ik weet nog steeds niet of het de moeite waard is om te verhuizen.’’

23 februari