Voor ‘racer’ Adegeest is een leven zonder wedstrijden geen leven

Ze knapte af op het langebaanschaatsen toen ze in Jong Oranje zat. En nadat ze een jaar had gekoerst als fietsprof dacht ze, mede door een zware val, de fiets nooit meer aan te raken. Maar een leven zonder wedstrijden is voor Loes Adegeest (25) geen leven. Dus keert de Deventerse terug als wielrenner.

De regenboogtrui hangt als opvallend souvenir aan de muur, gesigneerd door wereldkampioene veldrijden en goede bekende Lucinda Brand. In de gauwigheid tel je alleen al vijf fietsen in de woonkamer. Nee, over de vraag waar het in huize Adegeest om draait hoef je niet lang na te denken.

Zowel op de schaats als de fiets barst Adegeest van het talent. Maar in beide episodes ontdekt ze ook de onaangename kant van die twee werelden. Als ze op 17-jarige leeftijd wordt geselecteerd voor Jong Oranje, blijkt de werkelijkheid heel wat weerbarstiger dan de droom. ,,Ik dacht er niet eens over na, over die stap. Het was iets waarvoor ik al jaren trainde. Achteraf was het misschien niet de goede keuze. Ik ga niet heel lekker op een trainingsschema wat van dag tot dag strak staat.”

Quote Ik houd ervan om met de mannen mee te trainen en in het laatste rondje dan hard buitenom te komen in de bocht Loes Adegeest

Het sfeertje in de wereld van de langebaan gaat haar tegenstaan. ,,Ik houd ervan om met de mannen mee te trainen en in het laatste rondje dan hard buitenom te komen in de bocht als ik nog over heb. Om er een wedstrijdje van te maken op de training. Dat kan bij mijn marathonploeg of bij de club prima, maar bij de langebaan zie je dat niet. Dan is het gewoon een kwestie van het schema afwerken.”

Saai

Ze noemt het langebaanschaatsen zelfs saai. ,,Bij het fietsen en de marathons komt veel meer dat spelletje kijken met jouw tegenstander. Bij het langebaanschaatsen rijd je toch vooral tegen de klok, en dat wereldje is veel individualistischer. De marathonwereld past beter bij mij, omdat het daar gezelliger is met de wedstrijden.”

Tegen een tegenstander knokken én door diezelfde tegenstander worden uitgedaagd. Dat is de essentie voor de ‘racer’. Zoals onlangs op het door haar gewonnen NK wielrennen bij de elite in Drenthe. ,,Het is echt leuk om zo’n VAM-berg heel hard op te knallen, terwijl je weet dat je dat nog tien keer net zo hard kunt en je ziet dat tegenstanders het lastig hebben.”

Volledig scherm Loes Adegeest (r) wordt tweede in de Waalse internationale koers Binche-Chimay-Binche © BELGA

Het plezier is terug na de kennismaking met de onaangename kant van het fietsen, die volgt als ze in 2019 als profrenster naar Parkhotel Valkenburg vertrekt. Ze beleeft volgens haar het slechtste jaar ooit. Nu is zij degene die het moeilijk heeft en dan is fietsen geen pretje. De trainingsschema’s die ze volgt leiden niet tot vooruitgang. Daar komt nog eens een zware val bovenop. Tekenend is dat ze zelfs na haar nationale titel tijdrijden afgelopen zomer roept ze dat ze geen prof wil worden.

Analyse

Terug naar de basis dus, en bij haar clubploeg Jan van Arckel kraakt ze de code. Adegeest analyseert haar trainingen en data grondig en gaat minder uren - maar wel intensiever - trainen. Het levert haar zes zeges op in het clubpeloton. Omdat ze in wedstrijden nu eenmaal meer kan dan in trainingen, zoekt ze ook de marathons weer op. ,,Het oude idee, wat je nog bij heel veel ploegen ziet, is dat je in de winter alleen maar rustige duurtrainingen doet en niets intensiefs. Dat heb ik gedaan en het leverde weinig op. Met de huidige aanpak ga ik wél vooruit. Dan wil je ook graag een trainer die open staat voor andere ideeën.”

Oproep

Via een oproep op Twitter vond ze de juiste omgeving bij de Belgische UCI-ploeg Rupelcleaning. Prof worden moet wel, want het wordt steeds lastiger om wedstrijden te rijden op hoger niveau zonder profstatus. Ze ziet komend jaar als een belangrijk jaar, op weg naar een volledig profbestaan. Voor welk team zou ze uiteindelijk willen rijden? ,,Trek zou wel vet zijn. Ik denk dat ik daar wel goed zou kunnen aarden.”

Volledig scherm Loes Adegeest. © Ronald Hissink