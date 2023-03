Voor vervuilende auto’s is Deventer binnenstad vanaf 2025 verboden (en daar is niet iedereen blij mee)

MET VIDEO Dick (75) redt met gevaar voor eigen leven vier klassieke motoren uit brandende schuur in Exel

De schrik sloeg Dick Amtink (75) uit Exel woensdagmiddag laat om het hart. Hij was in zijn schuur aan het klussen aan een klassieke Jawa-motorfiets, toen er plotseling brand uitbrak. De schuur aan de Oude Lochemseweg werd in de as gelegd. Maar Dick wist nog wel vier van de vijf klassieke Jawa-motoren te redden die in de schuur stonden. Met gevaar voor eigen leven. ,,De achterkant van m’n jas was verbrand.’’