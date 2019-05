Voor ‘zwembadman’ Wesley hoeft Deventer dit jaar niet te vrezen

Aan de Landstraat schalt Hollandse muziek. Aan een van de gevels prijkt een wit bordje met rode letters. Camping Landstraat, staat op het plakkaat. Typerend voor de sfeer in het Rode Dorp, waar men de zomers veelal met elkaar doorbrengt voor de deur, met of zonder alcoholische versnapering. ‘Camping Landstraat’ moet het dit jaar zonder zwembad stellen. Op de plek waar vorig jaar het beroemdste zwembad van Nederland stond, groeien nu de bloemetjes en staat een afgedankte salontafel.

Een buurman staat een beschadigde voordeur te bekijken: ze hebben waarschijnlijk geprobeerd in te breken bij zijn vader, constateert hij beteuterd. Daar is hij nu even druk mee. ,,Wesley is verhuisd", zegt hij nog wel. Wesley is Wesley de Vries, vorig jaar de aanstichter van een zwembadrel van landelijke proporties. Al jaren stond zijn buurtzwembad op straat, tot het van de gemeente ‘opeens’ niet meer mocht. De Vries weigerde het weg te halen, uiteindelijk ging het met hangen en wurgen naar de voortuin, tot het ook daar sneuvelde.