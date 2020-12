Vooral 2021 wordt financieel spannend voor Deventer Ziekenhuis: ‘Je hebt nu geld gehad voor zorg die je niet hebt geleverd’

Wat heeft de coronacrisis voor impact op de financiële gezondheid van het Deventer Ziekenhuis? Eric Kroon is lid van de Raad van Bestuur en houdt zich onder andere bezig met de financiën van het ziekenhuis. Het is nog even spannend, want krijgt het ziekenhuis bijvoorbeeld de hele voorgeschoten zorgbonus a 4 miljoen terug van de overheid?

De miljoenen vliegen over tafel. Neem bijvoorbeeld de zorgbonus. ,,Wij vonden dat iedereen daar recht op heeft en hebben 1,8 miljoen meer uitgekeerd dan het ministerie in hun functielijst had aangegeven. Je kunt niet de een wel een bonus geven en de ander niet. Iedereen heeft zich flexibel opgesteld. De ene collega heeft op de kinderen van de ander gepast, zodat hij of zij een dienst kon overnemen. We hebben met elkaar, samen, de zorg op peil gehouden het afgelopen jaar en daar ben ik heel trots op”, vertelt Eric Kroon.

Maar nu is nog de vraag of de overheid dat hele bedrag gaat uitkeren. Kroon verwacht van wel, maar het is nog even spannend. Als lid van de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis weet Kroon alles over de financiën. ,,Wij mogen ons gelukkig prijzen. Wij zijn financieel gezien een kerngezond ziekenhuis. Dat is niet overal zo.”

Landelijke afspraken

Het ziekenhuis in Deventer haalt elk jaar een gering rendement van één procent. Dat is zo'n twee miljoen euro en wordt gebruikt voor nieuwe investeringen. Dit jaar wordt dat, vanwege corona, waarschijnlijk niet behaald. Ziekenhuizen hebben flink wat extra uitgaven gehad en tegelijkertijd minder inkomsten. Daarom hebben Nederlandse ziekenhuizen met zorgverzekeraars en de overheid een akkoord gesloten.

In dat akkoord staat dat contractafspraken met de zorgverzekeraar - zij zijn degene die ziekenhuizen betalen voor geleverde zorg - worden omgezet naar aanneemsommen. Dit houdt in dat ziekenhuizen hun extra gemaakte kosten en besparingen die verband houden met de coronacrisis kunnen verrekenen. Als vangnet is er een zogeheten ‘hardheidsclausule’ opgenomen in het contract.

Inhaalzorg 2021

,,Het doel van die hardheidsclausule is om te voorkomen dat een ziekenhuis door corona in de rode cijfers belandt of omvalt”, legt Kroon uit. ,,De omzetdip van dit jaar negeren we. Er is geen toename van de zorgkosten, maar die zorg is ook niet verleend. Die zorg moeten we in 2021 inhalen en dat moet ook betaald worden.”

Volledig scherm Bestuurder Eric Kroon vertelt wat een impact het coronavirus heeft gehad op de financiën van het ziekenhuis. © FOTO HISSINK

Meerkosten door covid

Het Deventer Ziekenhuis heeft sinds maart een extra ct-scan, extra beademingsapparatuur, meer mondkapjes en handschoenen waarvan de prijzen ook nog eens gestegen zijn en meer kosten aan extra inhuur van personeel. ,,Normaal hebben we 12 bedden op de intensive care, dit jaar waren dat er in de piek in de eerste golf 22", aldus Kroon.

,,Dan heb je nog de bouwkundige aanpassingen, zoals het maken van een sluis om de cohort-afdelingen te kunnen afsluiten van de rest van het ziekenhuis. Dit soort meerkosten kun je indienen bij het landelijk calamiteitenfonds”, zegt Kroon.

Dan moet je wel hard kunnen maken dat die kosten daadwerkelijk vanwege corona zijn gemaakt. ,,Die extra ct-scan huren we. Die hebben we in maart laten komen en gaat straks weer weg. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Maar je moet natuurlijk wel voorkomen dat ziekenhuizen nu denken: handig, een tweede ct-scan. Die schaffen we nu aan, dan kunnen we hem declareren. Dat zou niet eerlijk zijn. Maar volgens mij gebeurt dat ook niet hoor.”

En dan zijn daar ook nog de kosten van het ziekteverzuim. ,,Dat ligt dit jaar één a twee procent hoger dan andere jaren.”

Minder inkomsten

Tegenover die extra uitgaven staan ook nog minder inkomsten. Het Deventer Ziekenhuis loopt net als andere bedrijven deze crisis ook enig bedrijfsrisico. Zo wordt er minder geparkeerd bij het ziekenhuis en is de horeca gesloten. ,,Daar vallen we niet van om, maar je mist wel tonnen aan omzet”, verklaart Kroon.

Het corona-akkoord noemt Kroon ‘redelijk en billijk’. ,,Geen ziekenhuis ontkurkt de champagne, maar er valt ook geen ziekenhuis om. Wij hebben, zeker de tweede golf, de reguliere zorg zo veel mogelijk in takt kunnen houden, daar ben ik trots op, maar de financiële jas gaat steeds meer knellen.”

Daarmee doelt Kroon niet alleen op het afgelopen jaar, maar op de afgelopen jaren. ,,De zorgzwaarte neemt toe, we moeten met dezelfde mensen méér zorg leveren. Landelijk is er elk jaar 90 miljard beschikbaar voor de zorg. De vraag is of die 90 miljard 90 miljard blijft.”

Hoger salaris voor zorgpersoneel

De dialoog om een hoger salaris voor zorgpersoneel, is volgens Kroon politiek gedreven. ,,Die cao-lasten zijn ook kosten. Vier procent van de salarissom is zo'n 6,5 miljoen euro per jaar. Als je in Den Haag roept om een hoger salaris, waar ik overigens helemaal achter sta, moet je ook kijken hoe je dat gaat betalen. Als die 90 miljard 90 miljard blijft, gaat die financiële jas nóg een stuk strakker zitten de komende jaren.”