Voorarrest bommengooier Deventer verlengd: nog zeker drie maanden in de cel

Verdeeld­heid over avondklok: ‘Het heeft geen effect als mensen toch op andere tijdstip­pen naar buiten gaan’

10:21 Na veel discussie lijkt er dan toch een avondklok te gaan komen als volgend wapen van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. In Oost-Nederland heerst verdeeldheid over de invoering van zo’n avondklok, blijkt uit een peiling van de Stentor onder bijna 11.000 mensen uit deze regio. Het merendeel is voorstander en zegt zich eraan te zullen houden, maar met name jonge mensen hebben er moeite mee.