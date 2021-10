Voordat hij dient in het Amerikaanse leger, dient Pickwick Player Leo (18) het Nederland van zijn vader te ontdekken

Automobi­list rijdt duofiets aan in Deventer: fietsers mee naar ziekenhuis

11 oktober Op de kruising van de Karel de Grotelaan met de Margijnenenk in Deventer is vanmorgen rond kwart over acht een fietsster aangereden door een automobilist. Op de duofiets zat ook een kind. Ze zijn allebei voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.