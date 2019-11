Voordeeltje voor inwoners Voorst

GA Eagles heeft beste grasmat van de eerste divisie

17:34 Go Ahead Eagles staat na dertien speelronden op een achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De grasmat in de Adelaarshorst scoort aanzienlijk beter. De Deventer club gaat in de VVCS-veldencompetitie zelfs aan de leiding in het tussenklassement.