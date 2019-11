Voordeur van Deventer woning vernield: mogelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus

Pionieren­de Ridder Rob de Jong vormt zijn Vrijwilli­gers­cen­tra­le om beweging 'Deventer Doet’

8:01 Vrijwilligers zijn pioniers, vindt vrijwilligersdirecteur Rob De Jong. ,,Goedbeschouwd waren de eerste piloten ook vrijwilligers. Als zij niet vrijwillig die kist in waren gegaan... Waar waren we dan geweest?” De Deventenaar is vrijwilliger, en ook nog eens directeur van de Vrijwilligerscentrale Deventer. Op de grote Vrijwilligersavond werd de man van de achtergrond volkomen verrast: hij mag zichzelf vanaf nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.