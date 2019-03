Voorlichting helpt Deventer vrouwen als Muhubo en Saniye over drempel van stembureau

video Jarno uit Deventer is met zijn 16 jaar het jongste kandidaat Statenlid: ‘Nu mijn moeder nog overtuigen’

15:40 Veel slaap heeft hij niet gehad, maar het is hem niet aan te zien. Gestoken in een hippe ruitjesbroek, vrolijke happy socks in sneakers en een spierwit overhemd, is 16-jarige Jarno van Straaten uit Deventer klaar voor de dag. Ook al is het nog maar zeven uur, de zon moet nog opkomen.