Voorloperboeren Annette en Erik uit Diepenveen en Joppe trekken zelfs de aandacht van de koning

Zo vroeg de koning aan Annette waarom ze eigenlijk geen mest invoerde van buiten, op haar land. „Daar had hij goed over nagedacht. Door die vraag kon ik eigenlijk mijn hele filosofie vertellen”, zegt de boerin van Natuurderij Keizersrande in de uiterwaarden van de IJssel. Ze heeft tachtig koeien en een bedrijf in dienst van de natuur ,,Hij wist dus dat je daar geld mee kunt verdienen als boer. Een paar jaar geleden zat een biologisch-dynamisch bedrijf nog in het hoekje van de geitenwollensokkendragers die een dansje doen bij de volle maan. Nu komt de koning op bezoek. De samenhang tussen duurzaamheid, gezondheid; het wordt allemaal steeds normaler.”