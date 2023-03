Voorlopige uitslag: Nieuwkomer BBB laat in waterschap Rijn en IJssel concurrentie achter zich

GA Eag­les-spe­ler Sylla Sow wint arbitrage­zaak van De Graafschap

Go Ahead Eagles-aanvaller Sylla Sow hoeft geen schadeloosstelling te betalen aan De Graafschap. Dit is de uitkomst van de arbitragezaak die de club uit Doetinchem op poten zette tegen de voetballer en Go Ahead Eagles.