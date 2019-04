Voormalig Auping-fabriek in Deventer afgesloten vanwege plannen voor illegaal feest

Het voormalig Auping-pand aan de Laan van Borgele in Deventer is vanmiddag afgezet vanwege plannen voor een illegaal feest. Volgens de politie wilden ‘tientallen mensen’ vanavond het feest bezoeken.

De plannen voor het feest kwamen aan het licht toen deze via een besloten Facebookgroep werden gedeeld. Omdat mensen elkaar konden uitnodigen, groeide het aantal geïnteresseerden in rap tempo.

Maar niet alleen feestgangers keken mee op de Facebookpagina; de politie en pandeigenaar Auping kwamen het evenement op het spoor. ,,Daarop hebben we contact gehad met de organisator en de eigenaar van het terrein’’, vertelt politiewoordvoerder Henk Kremer. ,,Omdat de eigenaar geen toestemming gaf, hebben we het feest verboden.’’

Hekken en camera's

Auping zelf nam direct maatregelen: om de voormalig beddenfabriek zijn hekken geplaatst. Ook is er extra beveiliging aanwezig en werd er een mobiele unit met camera's op het terrein gereden. ,,Ook de politie zal vanavond extra aanwezig zijn in de omgeving’’, bevestigt Kremer. Auping zou de organisator bovendien een dwangsom hebben opgelegd. Bij de beddenfabrikant was er vrijdagmiddag geen persvoorlichter meer bereikbaar voor commentaar.

Maarten-Jan Stuurman, woordvoerder van de gemeente Deventer, laat weten dat er vanuit de gemeente ook contact is geweest met de organisator. ,,We hebben hem duidelijk gemaakt aan welke regels hij zich dient te houden. Hij zei dat het de bedoeling was een kleinschalig feestje te houden voor genodigden en niet dat er zoveel mensen op af zouden komen.’’

