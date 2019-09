Voormalig Deventer seksclub maakt plaats voor royale appartementen

Hans Stempher uit Deventer overleefde keelkanker, maar verloor zijn stem

29 september Zonder er bij stil te staan is je stem onlosmakelijk deel van wie je bent. Al pratend maken we contact: in de supermarkt met een wildvreemde of thuis met geliefden. Met je stem kun je je uiten. Laat je horen of je boos bent of verdrietig. Je stemgeluid is een karakteristiek deel van je, maar wat nou als je plotsklaps niet meer kunt praten? Als je letterlijk je stem verliest. Het overkwam Deventenaar Hans Stempher.