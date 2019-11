Voorrangsfout oorzaak van ongeluk in Limburg waarbij vader (38) uit Deventer overleed

Het ongeluk ontstond nadat een personenauto in botsing kwam met een lijnbus van vervoerder Arriva. Dit gebeurde zaterdag rond 11:00 uur op de Rijksweg N278 bij het Limburgse Margraten. De 38-jarige man uit Deventer overleed later aan zijn verwondingen. Hij zat in de auto samen met zijn vrouw en hun drie kinderen. Zij raakten gewond, maar overleefden het drama wel. Hoe het nu met hen gaat, is door de politie niet bekend gemaakt.

Na de botsing werd al gespeculeerd dat een voorrangsfout de reden van het ongeluk was, maar de politie kon dat toen niet bevestigen. Uit onderzoek is nu gebleken dat de chauffeur uit Deventer een voorrangsfout beging. De chauffeur van de lijnbus treft geen blaam. Die heeft niet te hard gereden, zo meldt de politie.

Blunder

De politie ging in deze zaak eerder deze week diep door het stof. Maandagmiddag brachten zij namelijk naar buiten dat de 38-jarige Deventenaar was overleden, maar op dat moment leefde hij nog. De man lag toen in coma. ,,Het is uitermate pijnlijk, maar wij hebben dat wellicht te vroeg naar buiten gebracht. Op het moment van onze melding was hij klinisch overleden”, zo liet een woordvoerder van de politie weten aan deze site. ,,Een menselijke blunder.” De familie van de overleden man kreeg later excuses van de politie.