Voorst dolblij met titel ‘groenste gemeente van Europa’

Plattelandsgemeente Voorst won vorig jaar de nationale groencompetitie Entente Florale Europe en nam het daarom dit jaar op tegen inzendingen uit Italië, Hongarije, Oostenrijk, België, Ierland en Tsjechië en Duitsland. Een internationale jury beoordeelde Voorst op het groenbeleid in de breedste zin van het woord. Zo werd er gekeken naar de biodiversiteit in de gemeente, maar ook naar hoe Voorst omgaat met landgoederen. ,,We blinken uit in ons groenbeleid. Als inwoners vragen hebben hoe ze hun tuin het beste met groen kunnen inrichten of willen weten wat het beste in het landschap van Voorst past, dan sturen we groencollega's gratis langs voor advies. We denken graag mee met inwoners’’, zegt gemeentewoordvoerder Linda Simons.